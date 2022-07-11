Спортивный клуб "Череповец" оштрафовали за переработку чужой фотографии

Как сообщила пресс-служба Вологодских судов, ООО "Восьмая заповедь" обратилось в арбитражный суд с иском к спортивному клубу о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на фотографию, размещенную на странице в социальной сети "ВКонтакте".