Вода подтапливает Старый город в Орске

В Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала населенные пункты от разлива реки Урал. Согласно сообщениям пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, насыпная дамба не может справиться с потоком воды, поэтому началось подтопление ряда районов, особенно Старого города.
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