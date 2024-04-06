Вода подтапливает Старый город в Орске

В Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала населенные пункты от разлива реки Урал. Согласно сообщениям пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, насыпная дамба не может справиться с потоком воды, поэтому началось подтопление ряда районов, особенно Старого города.