25 туш мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино 15 октября обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб.
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