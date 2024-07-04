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Несекретные материалы

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«Еще чуть-чуть и возьмем первую линию обороны русских»: командир ВСУ о происходящем в зоне СВО

«Еще чуть-чуть и возьмем первую линию обороны русских»: командир ВСУ о происходящем в зоне СВО

Украинские военнослужащие все чаще публично возмущаются циничностью власти в собственной стране. Например, один из командиров ВСУ не выдержал и рассказал в своем видеообращении всю правду о происходящем на фронте.

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