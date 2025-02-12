Google Maps не изменил названия населенных пунктов в Крыму

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Американский сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, полученные в 1930-1940 годах, что видят как пользователи в России, так и те, кто находится за границей, выяснило РИА Новости.
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