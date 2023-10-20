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Иностранные посольства и представители других стран приедут на Всероссийский Логистический форум Азия 2023 (18+)

Иностранные посольства и представители других стран приедут на Всероссийский Логистический форум Азия 2023 (18+)

Уже 27 октября 2023 года во Владивостоке состоится «Всероссийский логистический форум Азия 2023» (18+), в котором примут участие транспортные, логистический компании, представители портов, потребители логистических услуг и компании связанные с сферой логистики.

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