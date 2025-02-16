Театр абсурда
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Театр абсурда

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Большая сделка Путина и Трампа: Сможет ли Европа помешать «нагнуть» Украину?

Большая сделка Путина и Трампа: Сможет ли Европа помешать «нагнуть» Украину?

  Москва должна быть внимательна: США и Европа — добрый и злой «полицейские» Запада Говорить об участии Европы в переговорах по Украине преждевременно, так как пока нет понимания формата, заявил Дмитрий Песков.

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