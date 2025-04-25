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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эван Мобли получил награду «Лучшему защищающемуся игроку» сезона-2024/25

Эван Мобли получил награду «Лучшему защищающемуся игроку» сезона-2024/25

Мобли – первый игрок в истории «Кэвальерс», удостоенный этого звания. Баскетболист стал пятым 23-летним игроком, выигравшим титул лучшего защитника, присоединившись к Элвину Робертсону (1985-86), Дуайту Ховарду (2008-09), Каваю Ленарду (2014-15) и Джарену Джексону-младшему (2022-23).

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