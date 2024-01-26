На Общественном совете омского бизнес-омбудсмена рассмотрены актуальные проблемы предпринимательства

23 января 2024 года прошло заседание Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Омской области, который традиционно в том числе собирается в рамках подготовки ежегодного доклада бизнес-омбудсмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии