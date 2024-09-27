В Конгрессе США посоветовали Зеленскому держаться подальше от американской политики

Конгрессмен-республиканец Том Коул, комментируя недавний визит украинского президента Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, усомнился в разумности этого решения и призвал его держаться подальше от американской политики.
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