Лососёвые не по карману: Добытчики предрекли резкий рост цен на красную рыбу

Alexander Ivanoff

Может пора аннулировать Соглашение Бейкера-Шеварнадзе, по которому в собственности США оказалось 70% Берингова моря, тогда как Советскому Союзу досталось всего 30% водной поверхности? За 11 лет действия договора Россия потеряла от 1,6 до почти 2 миллионов тонн рыбы. В денежном эквиваленте это составило 1,8-2,3 миллиардов американских долларов. А соглашение с Лондоном от 1956 года, в рамках которого британским рыболовным судам разрешается промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова?😈😈😈 А это уже треска..