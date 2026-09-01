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Дефицит оборонного бюджета Украины достиг $27 млрд. Киев рассчитывает на партнеров

Дефицит оборонного бюджета Украины достиг $27 млрд. Киев рассчитывает на партнеров

Украине в 2026 году необходимо дополнительно привлечь 27 млрд долларов для покрытия дефицита оборонного бюджета.

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