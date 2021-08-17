Коронавирус: новости сегодня. Ученый назвал сроки четвертой волны, найдено эффективное средство борьбы против дельта-штамма

Вакцины «Спутник Лайт» и Pfizer хорошо сочетаются, считает Александр Гинцбург Сегодня, 17 августа, — 592-й день с момента нахождения коронавируса в китайском городе Ухань и 523-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).