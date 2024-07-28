Fashion: Он подарил ей красивую жизнь, а теперь грозится забрать дочь и сдать в психушку: «Миссис Россия – 2023» Наталья Оскар сбежала от мужа

Год назад победительницей конкурса «Миссис Россия» стала Наталья Оскар из Хабаровска. Её победа вызвала бурную дискуссию в сети интернет, пользователи обвиняли девушку в том, что красота её вовсе не натуральная, да и в жизни она вовсе не так хороша, как на фотографиях.
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