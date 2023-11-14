В Комсомольске пенсионерка передала мошенникам 178 000 рублей

В дневное время 83-летней жительнице города Комсомольск позвонила неизвестная, которая представилась следователем прокуратуры и сообщила о том, что её дочь якобы попала в сербёзное ДТП, которое произошло по ее вине.
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