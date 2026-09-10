Спасших девочку и ее маму из горящей квартиры в Мурманске мужчин наградят

Четырех мужчин, которые не остались равнодушными и помогли спасти девочку и ее маму из горящей квартиры в Мурманске, в ближайшее время будут награждены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Мне безразличны ...
- Пашинян предложил...
- Т «Мне безразличны ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым