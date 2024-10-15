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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Галина Глушкова
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Киргизские мигранты массово возвращаются из России на родину

Киргизские мигранты массово возвращаются из России на родину

За 4 года из нашей страны уехали 113 тыс киргизов, это 88% от числа вернувшихся в республику.Минтруд Киргизии и МОМ (Международная организация по миграции) сообщили, что граждане республики массово возвращаются домой из России.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Молодцы!
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6 час.
Сергей Киселев
Лучше бы  таджики, узбеки и азер- цы свалили...
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3 час.
ГГ
Галина Глушкова
Слава  богу! Убирайтесь из России все азиаты. Пока вы не ответите за геноцид русских в 90е годы, не ответите такой же кровью, вы враги и чудовища для русских!
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1 час.

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