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Регионы России

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Трамп заявил, что контролировать искусственный интеллект может только президент с высоким IQ

Трамп заявил, что контролировать искусственный интеллект может только президент с высоким IQ

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении подчеркнул, что контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) способен лишь сильный и умный глава государства с высоким IQ.

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