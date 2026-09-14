Трамп заявил, что контролировать искусственный интеллект может только президент с высоким IQ

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении подчеркнул, что контролировать развитие искусственного интеллекта (ИИ) способен лишь сильный и умный глава государства с высоким IQ.
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Судя по тексту, именно себя он, этот самовлюблённый идиот- шизофреник считает таким главой государства???
Ну от скромности шизанутый трамплин явно не умрёт!!!