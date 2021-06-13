Темы дня

122 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    ШВеция и Норвегия построили социальное государство.Выборы 2021: Един...
  • Владимир Eвтушенко
    Швеция, Норвегия построи ли социальное государсттво. Там Стабфонд не тратят на поддержку прогоревших миллиардеров.Выборы 2021: Един...
  • Леонид Алексеев
    <i>Комментарий скрыт</i>«Представьте, что...

Платить и каяться

Платить и каяться

Необходимое предисловие. Сегодняшняя статья немного не в строчку, не на модную ныне тему, а на тему покаяния.

Вернуться к статье
128
Обсудить
Александр Иванов
Весь этот стон просто прекратить. У тех кто так стонет изъять все средства и отдать тем окоторых они мтонут!!
Наиль Бакиров
При Сталине ни одна бл@дь не призывала к покаянию , все "табаки" трусливо поджимали хвосты .
s s
Благодаря антирусской, предательской, вражеской позиции Ельциновского правительства, идолопоклонничества Америке, воровства и коррупции в 90 е, мы и получили то, что получили. Разброд и шатание. Всем было выгодно. Ахеджаковой и иже с ней ругаться матом с экрана и получать огромные гонорары, а Америке послушная несопротивляющаяся неразвитая страна Россия. Теперь сделано очень многое за эти 20 лет. Но вред, нанесенный в 90х настолько велик, что понадобятся еще годы, чтобы все исправить. Главное не поддаваться провокациям либерастов и их хозяев и делать только то, что нужно России и ее народу
Михаил Андреев
Ахеджакнутым...
Нина Шалева
Здорово, посмеялись.
Валерий Пашнин
Надо России всем плакальщикам выставить наши встречные счета. Пусть они увидят сколько они России задолжали, а то у них математика, почему то, в одну сторону работает. А всех их сторонников, ноющих и либералов-русофобов, живущих в России, привлечь к ответственност в соответствии с нашими Законами.
Владимир Самойленко
не надо счетов. официальное письмо с предложением вычесть все свои претензии из их долгов нам и остальное отдать как можно скорее.
Леонид Попивняк
......требуют пусть у жены дома......))))))
Bata шикельгрубер
Национальная гордость и национальное самосознание и самоуважение воспитываются на подсознательном уровне. "С чего начинается Родина? С картинки в твоем Букваре....С той песни, что пела нам мать..." С гордости за великие деяния предков, оставивших нам в наследство огромную страну. Когда плюют на отеческие гробы, потрясая грязным бельем и вещая гадости о мученице Зое Космодемьянской или маршале Жукове или о советских воинах-победителях., тогда вырастают Коли с Уренгоя, готовые лобызать сапоги заокеанских хозяев и носиться с чувством вины. Это чувство вины и необходимость каяться и платить (это вообще то главное, что хотят иностранные господа) коллективный Запад старается привить нашему народу со времен проклятой Перестройки и Горбатого Иуды. Может пора давать этим поползновениям достойный отпор, хотя бы перестать снимать за государственный счет омерзительные фильмы, издавать книжонки извращающие нашу историю и представляющими наших героев чудовищами . Да и пора заткнуть рот мадам Ахеджаковой со товарищи. Надоело слушать их гадости.
Леонид Попивняк
Новодворская их уже всех заждалась адольф алоизович.....))))
Нина Шалева
Давайте покаемся перед природой, которая родила Ахеджакову черт знает какую!
Armer ГадоF
Когда-то давным-давно в советской книге с названием "пособие молодоженам" прочел - всё, что делаете в постели - всё правильно! Если Россия еб.. т этих пи... партнеров, то она делает это в постели. Значит - всё правильно!!!

Картина дня

наверх