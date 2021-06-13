Платить и каяться

Темы дняПолитикаПлатить и каяться Необходимое предисловие. Сегодняшняя статья немного не в строчку, не на модную ныне тему, а на тему покаяния.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановВесь этот стон просто прекратить. У тех кто так стонет изъять все средства и отдать тем окоторых они мтонут!!Наиль БакировПри Сталине ни одна бл@дь не призывала к покаянию , все "табаки" трусливо поджимали хвосты .s sБлагодаря антирусской, предательской, вражеской позиции Ельциновского правительства, идолопоклонничества Америке, воровства и коррупции в 90 е, мы и получили то, что получили. Разброд и шатание. Всем было выгодно. Ахеджаковой и иже с ней ругаться матом с экрана и получать огромные гонорары, а Америке послушная несопротивляющаяся неразвитая страна Россия. Теперь сделано очень многое за эти 20 лет. Но вред, нанесенный в 90х настолько велик, что понадобятся еще годы, чтобы все исправить. Главное не поддаваться провокациям либерастов и их хозяев и делать только то, что нужно России и ее народуМихаил АндреевАхеджакнутым...НШНина ШалеваЗдорово, посмеялись.Валерий ПашнинНадо России всем плакальщикам выставить наши встречные счета. Пусть они увидят сколько они России задолжали, а то у них математика, почему то, в одну сторону работает. А всех их сторонников, ноющих и либералов-русофобов, живущих в России, привлечь к ответственност в соответствии с нашими Законами.Владимир Самойленконе надо счетов. официальное письмо с предложением вычесть все свои претензии из их долгов нам и остальное отдать как можно скорее.Леонид Попивняк......требуют пусть у жены дома......))))))BШBata шикельгруберНациональная гордость и национальное самосознание и самоуважение воспитываются на подсознательном уровне. "С чего начинается Родина? С картинки в твоем Букваре....С той песни, что пела нам мать..." С гордости за великие деяния предков, оставивших нам в наследство огромную страну. Когда плюют на отеческие гробы, потрясая грязным бельем и вещая гадости о мученице Зое Космодемьянской или маршале Жукове или о советских воинах-победителях., тогда вырастают Коли с Уренгоя, готовые лобызать сапоги заокеанских хозяев и носиться с чувством вины. Это чувство вины и необходимость каяться и платить (это вообще то главное, что хотят иностранные господа) коллективный Запад старается привить нашему народу со времен проклятой Перестройки и Горбатого Иуды. Может пора давать этим поползновениям достойный отпор, хотя бы перестать снимать за государственный счет омерзительные фильмы, издавать книжонки извращающие нашу историю и представляющими наших героев чудовищами . Да и пора заткнуть рот мадам Ахеджаковой со товарищи. Надоело слушать их гадости.Леонид ПопивнякНоводворская их уже всех заждалась адольф алоизович.....))))НШНина ШалеваДавайте покаемся перед природой, которая родила Ахеджакову черт знает какую!Armer ГадоFКогда-то давным-давно в советской книге с названием "пособие молодоженам" прочел - всё, что делаете в постели - всё правильно! Если Россия еб.. т этих пи... партнеров, то она делает это в постели. Значит - всё правильно!!!Комментировать
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