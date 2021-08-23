Роспотребнадзор повторно выявил санитарные нарушения в 17 школах

В течение прошлого учебного года выявлялись нарушения требований к санитарному содержанию помещений, искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, ученической мебели, организации питания и питьевого режима и условиям для соблюдения гигиены.
В течение прошлого учебного года выявлялись нарушения требований к санитарному содержанию помещений, искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, ученической мебели, организации питания и питьевого режима и условиям для соблюдения гигиены.
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