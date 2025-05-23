Убийце влюбленных сотрудников израильского посольства предъявлено обвинение

Министерство юстиции США в четверг предъявило обвинение единственному подозреваемому в дерзком нападении, в результате которого погибли два молодых сотрудника посольства Израиля у здания Еврейского музея в центре Вашингтона, в убийстве иностранных официальных лиц и других преступлениях.
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