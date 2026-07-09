Росфинмониторинг получит контроль над крупными криптоплатежами по внешнеторговым сделкам

Росфинмониторинг получит право контролировать все операции на сумму свыше 10 млн рублей, в которых криптовалюта или цифровые права будут использоваться в качестве средства платежа по внешнеторговому контракту между резидентом и нерезидентом.
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