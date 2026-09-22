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Мировое обозрение

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Молодые семьи в России хотят освободить от первоначального взноса по ипотеке

Молодые семьи в России хотят освободить от первоначального взноса по ипотеке

Юрист Иван Курбаков предложил радикально пересмотреть механизм жилищной поддержки молодых семей: отказаться от обязательного первоначального взноса по ипотеке, заменив его государственными гарантиями.

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