Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: Европу раскалывает разбогатевшая за счёт России Германия

Politico: Европу раскалывает разбогатевшая за счёт России Германия

Напряженность в Евросоюзе вспыхивает из-за нового безответственного транжиры еврозоны – Германии. Представители разных стран указывают, что на ФРГ лежит бремя ответственности за то, что Берлин привел к кризису.

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