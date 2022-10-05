Politico: Европу раскалывает разбогатевшая за счёт России Германия

Напряженность в Евросоюзе вспыхивает из-за нового безответственного транжиры еврозоны – Германии. Представители разных стран указывают, что на ФРГ лежит бремя ответственности за то, что Берлин привел к кризису.
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