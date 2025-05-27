ВТБ объяснил, почему самым популярным платежным средством остается карта

По данным банка, дебетовые карты остаются основным способом безналичной оплаты среди россиян. Альтернативные платежные инструменты, несмотря на меньшую долю в общем объеме транзакций, растут и по количеству операций, и по сумме трат.
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