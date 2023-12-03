Архангельская область полностью выполнила задачи программ «Земский врач» и «Земский фельдшер»

О том, что регион достиг этих показателей уже во второй раз, в своём телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский— Только в этом году в медицинские учреждения Поморья в рамках проекта пришли работать 54 человека.
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