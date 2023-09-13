С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам

А что вообще россиянам делать в ес? Они бандерлогов накачивают оружием, деньгами, чтобы русских убивать. А россияне зачем к ним едут? Чтобы что? Воздухом подышать? Нехрен там делать!

Alex Zim

А они мазохисты, им нравится, когда их унижают, шампунь с туалетной бумагой отбирают, из своей машины могут выгнать... Короче говоря, некоторые наши соотечественники любят на отдыхе и в путешествии плевки с лица стирать.