Утро.ru

72 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Красавчик
    На кукан "зайку " а по правильному привезти в Россию сначала нагнать прилично, а потом пожизненно посадить пусть поме...Ликвидировали: пл...
  • Егоров Николай
    Закрыть весь его бизнес в России и забыть эту гниду.Ликвидировали: пл...
  • Alex Zim
    А они мазохисты, им нравится, когда их унижают, шампунь с туалетной бумагой отбирают, из своей машины могут выгнать.....С 13 сентября: Эс...

С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам

С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам

Ужесточение санкционного режима со стороны европейских государств и доведение его до абсурда стало самой обсуждаемой темой последних дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Вячеслав Белослюдов
А что вообще россиянам делать в ес? Они бандерлогов накачивают оружием, деньгами, чтобы русских убивать. А россияне зачем к ним едут? Чтобы что? Воздухом подышать? Нехрен там делать!
Ответить
20 час.
Alex Zim
А они мазохисты, им нравится, когда их унижают, шампунь с туалетной бумагой отбирают, из своей машины могут выгнать... Короче говоря, некоторые наши соотечественники любят на отдыхе и в путешествии плевки с лица стирать.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх