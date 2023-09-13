Ужесточение санкционного режима со стороны европейских государств и доведение его до абсурда стало самой обсуждаемой темой последних дней.
С 13 сентября: Эстония нанесла удар по россиянам
Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
А что вообще россиянам делать в ес? Они бандерлогов накачивают оружием, деньгами, чтобы русских убивать. А россияне зачем к ним едут? Чтобы что? Воздухом подышать? Нехрен там делать!
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20 час.
Alex Zim
А они мазохисты, им нравится, когда их унижают, шампунь с туалетной бумагой отбирают, из своей машины могут выгнать... Короче говоря, некоторые наши соотечественники любят на отдыхе и в путешествии плевки с лица стирать.
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15 час.
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