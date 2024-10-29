НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Мужика ей надо бодрого. А лучше двух. Голова быстро излечится, кровь в другие органы отольёт.Иван Мезюхо: Что ...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Украинская делега...
  • Модест
    Пилоты-мастера, асы-пилотажники. Чё тут скажешь ещё. Эта этажерка может без мотора спокойно планироватьСамолет упал в Ст...

Какой сегодня праздник: 30 октября

Какой сегодня праздник: 30 октября

Сегодня, 30 октября, отмечается День основания Российского военно-морского флота. Праздник основан согласно приказу главнокомандующего ВМФ РФ, эта дата, начиная с 1996 года, отмечается и как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх