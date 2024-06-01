Передаёт «The New York Times»: Президент Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать.
Реплика о начале Третьей Мировой
Комментарии
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mЧ
monax ЧЕРНЫФ
Благодарю ребят я уже это читал но все равно благодарю несколько поклонных монах да кстати это очень хорошо
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6 час.
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