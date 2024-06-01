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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реплика о начале Третьей Мировой

Реплика о начале Третьей Мировой

Передаёт «The New York Times»: Президент Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать.

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Комментарии
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monax ЧЕРНЫФ
Благодарю ребят я уже это читал но все равно благодарю несколько поклонных монах да кстати это очень хорошо
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