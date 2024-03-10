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  • Вик Норд
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Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Подкрадывающийся незаметно, но видный издалека

Есть в этой жизни талантливые мастера, чьи результаты трудов получаются наиболее пронзительными. Например, кто-то напишет картину, а тебе уже кажется, что ты чувствуешь вкус еды с натюрморта или ощущаешь шелест листьев с лесного пейзажа.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Странные статьи, вообще не понятно о чем они
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22 час.
Вик Норд
Бывают такие,не для среднего ума...
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4 час.

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