if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

6 подписчиков

Дешёвый китайский ИИ стал конкурентом ChatGPT

Дешёвый китайский ИИ стал конкурентом ChatGPT

Китайская компания Moonshot AI представила Kimi K3 — открытую модель с 2,8 трлн параметров, предназначенную для программирования, сложных рассуждений и работы с большими объёмами информации, сообщает Yahoo Finance.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии