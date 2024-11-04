"Не взяли силой, но взяли обманом": Мария Захарова о роковом просчёте России - зря доверились

АЮ

Александр Юткин

Словоблудие. В России инородцев и пришлых всегда опасались и презирали за лживость и воровские повадки. А нынешних наших простаков без рода и племени кто угодно разведет посулом, или не заметит воровские замашки. Сколько подобной «высокопоставленной» нашей публики туда набежало. А за спиной «обманутых» гигантская страна, судьбой которой они играют ни за что не отвечая. Даже увидев что натворили.