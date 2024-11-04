"Не взяли силой, но взяли обманом": Мария Захарова о роковом просчёте России - зря доверились

Мария Захарова рассказала о роковом просчёте России: "Не взяли силой, но взяли обманом". По её мнению, мы зря доверились, когда Запад под видом дружбы предлагал, по сути, идеологическое порабощение.
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