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"Не взяли силой, но взяли обманом": Мария Захарова о роковом просчёте России - зря доверились

"Не взяли силой, но взяли обманом": Мария Захарова о роковом просчёте России - зря доверились

Мария Захарова рассказала о роковом просчёте России: "Не взяли силой, но взяли обманом". По её мнению, мы зря доверились, когда Запад под видом дружбы предлагал, по сути, идеологическое порабощение.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Словоблудие. В России инородцев и пришлых всегда опасались и презирали за лживость и воровские повадки. А нынешних наших простаков без рода и племени кто угодно разведет посулом, или не заметит воровские замашки. Сколько подобной «высокопоставленной»  нашей публики туда набежало. А за спиной «обманутых» гигантская страна, судьбой которой они играют ни за что не отвечая. Даже увидев что натворили.
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