Опекунша 5-летнего Далера, погибшего в Екатеринбурге, хочет компенсировать выплаты

Вероника Наумова продолжала получать выплаты на ребенка уже после его смерти.Опекунша 5-летнего Далера Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве, незаконном лишении свободы, истязаниях малолетнего и мошенничестве, заявила о готовности компенсировать выплаты, которые она получала на ребенка уже после смерти.
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