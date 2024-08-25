Опекунша 5-летнего Далера, погибшего в Екатеринбурге, хочет компенсировать выплаты

Вероника Наумова продолжала получать выплаты на ребенка уже после его смерти.Опекунша 5-летнего Далера Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве, незаконном лишении свободы, истязаниях малолетнего и мошенничестве, заявила о готовности компенсировать выплаты, которые она получала на ребенка уже после смерти.