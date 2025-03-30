Прогноз погоды в Крыму на 30 марта В Симферополе +18 и облачно с прояснениями В Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и пасмурноВ Черноморском +11 и небольшой дождьВ Джанкое +19 и пасмурноВ Ялте +14 и пасмурноВ Алуште +14 и пасмурноВ Керчи +14 и облачно с прояснения.