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Прогноз погоды в Крыму на 30 марта

Прогноз погоды в Крыму на 30 марта

Прогноз погоды в Крыму на 30 марта В Симферополе +18 и облачно с прояснениями В Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и пасмурноВ Черноморском +11 и небольшой дождьВ Джанкое +19 и пасмурноВ Ялте +14 и пасмурноВ Алуште +14 и пасмурноВ Керчи +14 и облачно с прояснения.

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