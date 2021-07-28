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Обзор видеокарты SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT: перемены к лучшему

Обзор видеокарты SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT: перемены к лучшему

Radeon RX 6700 XT занял важное место в 6000-й серии «красных» видеокарт, на стыке между новыми высокопроизводительными моделями, с одной стороны, и представителями архитектуры RDNA первого поколения, которые AMD по-прежнему нечем заменить, с другой.

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