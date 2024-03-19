Белый дом осудил слова Трампа о евреях-демократах за антисемитизм

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс выступил с обвинением в адрес бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в антисемитизме в связи с его комментариями об американских евреях, которые выражают поддержку Демократической партии США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии