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Белый дом осудил слова Трампа о евреях-демократах за антисемитизм

Белый дом осудил слова Трампа о евреях-демократах за антисемитизм

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс выступил с обвинением в адрес бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в антисемитизме в связи с его комментариями об американских евреях, которые выражают поддержку Демократической партии США.

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