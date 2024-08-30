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«Молодую гвардию» в Перми возглавил ветеран СВО

«Молодую гвардию» в Перми возглавил ветеран СВО

Он заявил о своем намерении провести проверку всех ячеек организации в крае.Пермское отделение «Молодой гвардии Единой России» теперь возглавляет ветеран СВО Леонид Новохатский.

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