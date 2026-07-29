Xiaomi выпустила карманный ИБП за 50 долларов

Xiaomi Smart Storage UPS ориентирован на сетевые накопители, но его явно можно использовать и с ПКXiaomi начала продажи необычного источника бесперебойного питания Smart Storage UPS — он выполнен в виде обычного внешнего блока питания как у ноутбука и предназначен для домашних NAS-хранилищ и другого совместимого оборудования.
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