Семья погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова посетила место его последнего боя

После возвращения с задания в сирийской провинции Идлиб российский штурмовик был сбит террористами из ПЗРК, летчик был убит уже на земле боевиками одной из действовавших здесь террористических группировок.
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