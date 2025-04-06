Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 629 подписчиков

Зеленский взбешен и начал расследование: условия сделки с США кто-то слил

Зеленский взбешен и начал расследование: условия сделки с США кто-то слил

Расследование развернулось на фоне напряженных переговоров с администрацией Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности расследовать утечку последнего проекта США по получению прибыли из недр страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Когда вора ловят за руку, его взбешённость не описать...
Ответить
1 час.
наверх