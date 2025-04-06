Зеленский взбешен и начал расследование: условия сделки с США кто-то слил

Расследование развернулось на фоне напряженных переговоров с администрацией Трампа. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе внутренней безопасности расследовать утечку последнего проекта США по получению прибыли из недр страны.
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