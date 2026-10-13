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ГБР: МиГ-29 мог потерпеть крушение в Одесской области из-за срабатывания ракеты

ГБР: МиГ-29 мог потерпеть крушение в Одесской области из-за срабатывания ракеты

Истребитель МиГ-29 мог потерпеть крушение в Одесской области из-за нештатного срабатывания ракеты. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

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