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Украина готовится к новому массированному удару России. ВСУ отключают от Starlink. В Малой Токмачке снова проблемы — Сводка с фронта 14 октября

Украина готовится к новому массированному удару России. ВСУ отключают от Starlink. В Малой Токмачке снова проблемы — Сводка с фронта 14 октября

Объявленное Трампом перемирие так и не начало действовать. ВС РФ провели массированный удар по украинской территории.

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