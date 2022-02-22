Происшествия

9 подписчиков

В Пермском крае прошла военно-спортивная игра «Армейский резерв», посвященная Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в поселке Оверята Краснокамского городского округа прошла военно-спортивная игра «Армейский резерв».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх