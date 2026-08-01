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Регионы России

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Boeing завершила сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX 7 и MAX 10

Boeing завершила сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX 7 и MAX 10

Программа испытаний MAX 10 оказалась наиболее масштабной: самолет налетал 976 сертификационных рейсов общей продолжительностью более 2060 часов, а также прошел около 1040 часов наземных тестов на трех опытных машинах.

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