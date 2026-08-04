В Татарстане рассказали о главных опасностях лета: сколько людей погибли на воде и в ДТП

В Татарстане обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию и меры безопасности в летний период. На брифинге в Доме Правительства республики специалисты рассказали о рисках отдыха у воды, детском травматизме, жаре и правилах поведения в сезон отпусков.