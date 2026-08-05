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Азиатские фондовые индексы завершили день разнонаправленно

Азиатские фондовые индексы завершили день разнонаправленно

Nikkei 225 вырос на 3%, Hang Seng — на 0,3%, ASX 200 прибавил 1%, а Nifty 50 снизился на 0,5%. Крупнейшие биржи региона по обороту — Shanghai Stock Exchange (7,4 трлн долларов) и Japan Exchange Group (6 трлн долларов).

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