ВС РФ ликвидировали станцию Starlink в Запорожской области

Российские военные уничтожили станцию Starlink в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Удар нанёс расчёт разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» на ореховском участке.
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