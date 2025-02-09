Астраханское художественное училище им. П. Власова отметит юбилей

В этом году одному из старейших учебных заведений Астраханской области исполняется 125 лет. Павел Власов – профессиональный художник, ученик Василия Перова и Павла Чистякова, был направлен из Санкт-Петербурга в Астрахань для развития художественного дела.
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