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Джо Харрис: «Все в команде любят и ценят Стива Нэша»

Форвард «Бруклина» Джо Харрис заявил, что команда благодарна бывшему главному тренеру Стиву Нэшу за то, что он сделал для клуба.

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