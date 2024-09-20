Суд в Благовещенске приговорил водителя сбившего девять человек к 14 годам колонии 

Водитель Евгений Бакарюкин, устроивший в июне этого года смертельное ДТП в Благовещенске, унесшее жизни пяти человек и приведшее к травмам четырех, был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Амурской области.